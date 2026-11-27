Una trentina di ragazzi, coltelli e machete fatti circolare tra i presenti, musica e smartphone puntati sulla scena. È quanto è accaduto in un parco pubblico di via A. Scotti, a Treviglio, durante un raduno durato circa tre ore e mezza e finito al centro di un’indagine della Polizia di Stato. Cinque i giovani identificati e denunciati: quattro maggiorenni e un minorenne.

Treviglio, la «danza del coltello» ripresa dalle telecamere

L’indagine è partita da una segnalazione sulla presenza di un gruppo di ragazzi intenti a brandire armi bianche, anche machete. L’intervento iniziale di una pattuglia della Volante non aveva permesso di rintracciare i presenti. Gli accertamenti del Commissariato di Treviglio si sono quindi concentrati sulle immagini della videosorveglianza.

Dai filmati, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe emersa una sorta di esibizione collettiva, accompagnata da musica diffusa con casse Bluetooth, cibo e bevande alcoliche. Nel corso dell’incontro, coltelli e machete sarebbero passati di mano in mano, mentre alcuni partecipanti scattavano fotografie e registravano video.

Perquisizioni e sequestri: coltelli, tirapugni e spray

Gli elementi raccolti hanno consentito di identificare cinque giovani. Nei confronti di quattro di loro sono stati eseguiti nei giorni scorsi decreti di perquisizione, emessi dalle competenti Procure di Bergamo e presso il Tribunale per i minorenni di Brescia.

Durante le operazioni sono stati sequestrati un coltello tattico con lama dentellata di 16 centimetri, due tirapugni metallici e sei bombolette di spray urticante, in quantità superiore ai limiti consentiti. Rinvenuti anche due storditori elettrici, detenuti legalmente e consegnati spontaneamente dai proprietari per la distruzione.