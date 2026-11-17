L’iter per l’autorizzazione del data center di Treviglio , previsto sull’area dell’ex Eurogravure, si rimette in moto. Il promotore privato, lo sviluppatore irlandese Echelon, ha depositato le risposte ai rilievi che erano stati presentati al progetto da parte del ministero dell’Ambiente (Mase), l’Istituto superiore della Sanità, Ats, Arpa, Regione, Provincia e Comune, nell’ambito della fase di Via (Valutazione di impatto ambientale).

Una delle richieste più rilevanti era di considerare gli impatti cumulativi di tutti i data center «presenti, autorizzati o in corso di autorizzazione». Nella documentazione presentata si legge che sono stati presi in considerazione i centri dati presenti nel raggio di 20 km, che sono quello di Bergamo (il Retelit Bergamo DC) e i milanesi di Settala (Microsoft Settala campus), di Melzo (lo Stack Infrastructure), di Liscate (un altro Stack Infrastructure) e di Vignate (Infrastructure Italia). Esaminate le aree di ricaduta dalle emissioni prodotte da queste infrastrutture tecnologiche e quelle riferibili al data center di Treviglio, «non c’è nessun contributo cumulativo degno di rilievo», si legge nel documento.

Nel dettaglio

In merito alle emissioni del centro dati, derivanti dai 54 generatori di emergenza a gasolio, dai serbatoi e dal traffico indotto, Echelon ha presentato nuovi approfondimenti, in particolare «una valutazione degli impatti sulla qualità dell’aria» in cui viene scritto che «nel complesso i risultati della fase di esercizio indicano incrementi delle concentrazioni atmosferiche relativamente contenuti rispetto ai limiti normativi». Qualche preoccupazione in più viene espressa per il traffico indotto, «che può assumere una maggiore rilevanza locale» soprattutto perché si parte già da una situazione «critica riferita al particolato atmosferico».

Dallo studio del microclima emerge che il centro dati causerà un aumento di temperatura fino a 3,3 gradi, ma solo nel perimetro dell’infrastruttura Per quanto riguarda i generatori di emergenza, comunque, il privato ha dichiarato la sua disponibilità a utilizzare un bio combustibile, ossia l’Hvo (olio vegetale idrotrattato).

L’impatto sanitario

Fra i documenti che Echelon ha presentato in risposta al Mase e agli enti ci sono anche una Valutazione di impatto sanitario e uno Studio di impatto sul microclima dell’esercizio del data center. Nel primo viene affrontato l’aspetto dell’impatto acustico: nelle simulazioni non sono stati rilevati superamenti delle soglie di legge, fatte salve alcune ore notturne con la partenza dei generatori di emergenza; e poi quello dei campi elettromagnetici per i quali è stato rilevato «che i livelli più elevati di induzione magnetica risultano localizzate nelle immediate vicinanze delle strutture data center».

L’impatto climatico

Lo stesso vale per la formazione di isole di calore. Dallo studio del microclima emerge infatti che il centro dati causerà un aumento di temperatura fino a 3,3 gradi, ma solo nel perimetro dell’infrastruttura. All’esterno, invece, viene dato un aumento di soli 0,2 gradi a 400 metri di distanza e di 0,1 gradi a 800 metri.