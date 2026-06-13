Due uomini in difficoltà nel fiume Oglio: uno in arresto cardiaco, l’altro in salvo

Mentre il secondo a fatica ha raggiunto la sponda bresciana del fiume, trovando soccorso, un volontario dei vigili del fuoco di Chiari che stava pescando a bordo fiume è intervenuto per estrarre l’annegato dall’acqua. L’uomo gli ha praticato a lungo il massaggio cardiaco ma la persona non avrebbe mai preso a respirare. Sul posto l’elisoccorso da Como i cui sanitari starebbero facendo gli estremi tentativi per rianimarlo.