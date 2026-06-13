Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Sabato 13 Giugno 2026
in aggiornamento

Due uomini in difficoltà nel fiume Oglio: uno in arresto cardiaco, l’altro in salvo

L’ALLARME. Sabato 13 giugno soccorsi allertati verso le 20 sulla sponda del fiume in territorio di Torre Pallavicina.

Lettura meno di un minuto.
Due uomini in difficoltà nel fiume Oglio: uno in arresto cardiaco, l’altro in salvo

Torre Pallavicina

Tragedia sulle sponde di Roccafranca dell’Oglio nel bresciano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Chiari, due persone si sono immerse nel fiume per cercare refrigerio, ma una volta spinte dalla corrente alla Centralina di Torre Pallavicina, uno dei due è scomparso tra i flutti.

Mentre il secondo a fatica ha raggiunto la sponda bresciana del fiume, trovando soccorso, un volontario dei vigili del fuoco di Chiari che stava pescando a bordo fiume è intervenuto per estrarre l’annegato dall’acqua. L’uomo gli ha praticato a lungo il massaggio cardiaco ma la persona non avrebbe mai preso a respirare. Sul posto l’elisoccorso da Como i cui sanitari starebbero facendo gli estremi tentativi per rianimarlo.

Due uomini in difficoltà nel fiume Oglio: uno in arresto cardiaco, l’altro in salvo
Annegato a Torre Pallavicina, i soccorsi

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Orzinuovi con anche un’autoscala mentre è stato inviato anche l’elisoccorso da Como. Sul posto i carabinieri di Chiari per gli accertamenti. I carabinieri di Treviglio in campo per gli accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torre Pallavicina
Chiari
Como
Orzinuovi
Roccafranca
Treviglio
Disastri, Incidenti
Corsi d'acqua