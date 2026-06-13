Due uomini in difficoltà nel fiume Oglio: uno in arresto cardiaco, l’altro in salvo
L’ALLARME. Sabato 13 giugno soccorsi allertati verso le 20 sulla sponda del fiume in territorio di Torre Pallavicina.Lettura meno di un minuto.
Torre Pallavicina
Tragedia sulle sponde di Roccafranca dell’Oglio nel bresciano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Chiari, due persone si sono immerse nel fiume per cercare refrigerio, ma una volta spinte dalla corrente alla Centralina di Torre Pallavicina, uno dei due è scomparso tra i flutti.
Mentre il secondo a fatica ha raggiunto la sponda bresciana del fiume, trovando soccorso, un volontario dei vigili del fuoco di Chiari che stava pescando a bordo fiume è intervenuto per estrarre l’annegato dall’acqua. L’uomo gli ha praticato a lungo il massaggio cardiaco ma la persona non avrebbe mai preso a respirare. Sul posto l’elisoccorso da Como i cui sanitari starebbero facendo gli estremi tentativi per rianimarlo.
Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Orzinuovi con anche un’autoscala mentre è stato inviato anche l’elisoccorso da Como. Sul posto i carabinieri di Chiari per gli accertamenti. I carabinieri di Treviglio in campo per gli accertamenti.
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