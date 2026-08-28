E-Brt e due moto frenano per evitare lo scontro: un ferito a Dalmine

Incidente stradale, giovedì, verso le 18.15, che ha coinvolto, per la prima volta, - seppure senza uno scontro vero e proprio - un autobus della nuova linea e-Brt.

È successo alla rotatoria di Dalmine Autostrada. Nessun contatto tra il bus e due moto che stavano sulla traiettoria del mezzo pesante. Ma, a seguito della frenata, una passeggera del bus è caduta facendosi male a una spalla. È stata soccorsa dal 118.

«Il bus stava viaggiando in direzione di Verdellino, quando ha effettuato una brusca frenata per evitare due motociclisti presenti sulla propria traiettoria - spiega in una nota Atb -. Non si è verificato alcun contatto tra l’autobus e le motociclette. Ma, a seguito della frenata, una passeggera è caduta ed è stata prontamente assistita. Così come sono stati subito assistiti anche gli altri tre motociclisti coinvolti, dai sanitari intervenuti sul posto. In quel momento a bordo dell’autobus erano presenti circa dieci passeggeri».

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto al semaforo verde due moto sarebbero scattate verso Ponte San Pietro. Davanti si sarebbero trovate l’autobus della linea e-Brt diretto a Verdellino, mentre imboccava la corsia riservata che attraversa la rotatoria. Proprio per evitare l’impatto sia il bus sia le moto avrebbero frenato bruscamente. Coinvolte quattro persone, una donna di 37 su uno scooter, una di 51 su una moto Bmw con un uomo di 57, e una 50enne a bordo dell’eBrt che, con la frenata, si sarebbe fatta male a una spalla.