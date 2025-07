È morto Gianfranco Ferri, l’ex sindaco di Castel Rozzone

Figura molto conosciuta e stimata , Ferri si è spento all’età di 72 anni , nella tarda serata di sabato 26 luglio, lasciando un grande vuoto nella comunità. Durante il suo mandato, Ferri si era distinto per l’impegno e la dedizione al servizio del paese, contribuendo a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini.

Ma anche dopo la conclusione della sua esperienza politica, non si era mai allontanato davvero dalla vita pubblica. Negli ultimi anni, infatti, si era avvicinato con convinzione alla Comunità pastorale locale, dove offriva il proprio contributo in modo attivo e continuativo. Molti lo ricordano per il suo tratto gentile, la disponibilità e la grande attenzione verso il prossimo. Lunedì, nella chiesa parrocchiale di Castel Rozzone, sono stati celebrati i funerali.