Cronaca / Pianura
Domenica 16 Novembre 2025

È tornata la nebbia sulla Bassa. Dopo la pioggia arriverà il freddo

IL METEO. La prima nebbia è calata sulla Bassa Bergamasca ricordandoci che siamo ormai in inverno. Amica-nemica della pianura, la nebbia ha cominciato ad accompagnarci, nonostante la pioggia di questi ultimi giorni.

La nebbia nella Bassa Bergamasca in uno scatto di Luca Cesni
La nebbia nella Bassa Bergamasca in uno scatto di Luca Cesni

Bassa Bergamasca

La nebbia è comparsa di prima mattina poco dopo le 6 stendendo il suo velo brumoso. Nelle ore di nebbia lo scenario della Bassa è cambiato: località sommerse dalla semioscurità, campagne appena intuite, strade a sfondo neutro, case qua e là intraviste a fatica, giardini oscurati da una foschia persistente, persone in transito che riemergono all’improvviso.

L’incanto della natura nebbiosa suscita sensazioni nuove, una poesia severa e malinconica che penetra dallo sguardo al cuore. Nella giornata di domenica 16 novembre la prima nebbia ha lasciato però spazio alla pioggia battente, che continuerà fino a inizio della prossima settimana per poi lasciare spazio al freddo: secondo le previsione il gelo artico avrà una forte impennata raggiungendo anche il nord Italia con l’abbassamento delle temperature.

.

