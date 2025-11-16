È tornata la nebbia sulla Bassa. Dopo la pioggia arriverà il freddo
IL METEO. La prima nebbia è calata sulla Bassa Bergamasca ricordandoci che siamo ormai in inverno. Amica-nemica della pianura, la nebbia ha cominciato ad accompagnarci, nonostante la pioggia di questi ultimi giorni.
La nebbia è comparsa di prima mattina poco dopo le 6 stendendo il suo velo brumoso. Nelle ore di nebbia lo scenario della Bassa è cambiato: località sommerse dalla semioscurità, campagne appena intuite, strade a sfondo neutro, case qua e là intraviste a fatica, giardini oscurati da una foschia persistente, persone in transito che riemergono all’improvviso.
L’incanto della natura nebbiosa suscita sensazioni nuove, una poesia severa e malinconica che penetra dallo sguardo al cuore. Nella giornata di domenica 16 novembre la prima nebbia ha lasciato però spazio alla pioggia battente, che continuerà fino a inizio della prossima settimana per poi lasciare spazio al freddo: secondo le previsione il gelo artico avrà una forte impennata raggiungendo anche il nord Italia con l’abbassamento delle temperature.
