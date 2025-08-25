Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 25 Agosto 2025

Ennesima tragedia sul Monte Bianco, muore 49enne di Zanica. Ferito l’amico di Lurano

IN MONTAGNA. L’incidente sul mont Blanc du Tacul, nel versante francese del Monte Bianco. A perdere la vita un 49enne bergamasco, Fabio Medici. Ferito l’amico, un 30enne di Lurano.

Redazione Web
Redazione Web

mont Blanc du Tacul
mont Blanc du Tacul

Monte Bianco

Un alpinista bergamasco è morto domenica 24 agosto sul mont Blanc du Tacul, nel versante francese del Monte Bianco. Fabio Medici - originario di Lurano, dove vive ancora la mamma - abitava a Zanica e aveva 49 anni. L’uomo si trovava con un compagno di scalata, un 30enne bergamasco di Lurano: i due alpinisti erano partiti dal rifugio Torino, quando Medici è stato travolto da un seracco.

Ferito il compagno di cordata

Il secondo alpinista, soccorso dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (Pghm) di Chamonix, è stato portato all’ospedale francese di Sallanches, in Alta Savoia: non sarebbe in pericolo di vita.

Fabio Medici, secondo le prime informazioni, apparteneva al Cai ed era un alpinista esperto. Si tratta del secondo decesso nella zona in due giorni, dopo quello di un alpinista austriaco di 38 anni.

Secondo decesso bergamasco sul Monte Bianco

Medici è il secondo bergamasco a morire sul Monte Bianco in questa estate costellata da tragedie in montagna. La scorsa domenica 17 agosto sul massiccio del Monte Bianco era morto un giovane che viveva a Treviglio. Si tratta di Davide Migliorino, di 36 anni che è morto a causa di una caduta sulla cresta del Brouillard, a 4.030 metri di quota.

Che cosa è un seracco

Il seracco è un blocco di ghiaccio separatosi durante il movimento di un ghiacciaio a seguito dell’apertura di crepacci trasversali e longitudinali.

Alto numero di incidenti in montagna, l’appello dei soccorritori

Si rinnova l’appello dei soccorritori che evidenziano l’alto numero di incidenti. Il 44% riguarda escursionisti colpiti da malori o rimasti coinvolti in cadute, mentre il 56% è legato a tutte le altre attività

Su quanto sta avvenendo in queste settimane, a causa dell’altissimo numero di incidenti, lancia un allarme il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (Cnsas), che al termine della stagione fornirà i dati complessivi degli interventi e dei decessi. «Ad oggi è impossibile fornire un dato aggiornato - spiega Simone Alessandrini del Soccorso Alpino - ma i nostri interventi non si sono certo fermati in queste ultime settimane, anzi». Il 44% riguarda escursionisti colpiti da malori o rimasti coinvolti in cadute, mentre il 56% è legato a tutte le altre attività.

Incidenti con cadenza quasi quotidiana che vanno ad ingrossare un bilancio che già a luglio aveva numeri drammatici, con 83 morti e quasi tre decessi al giorno a partire dal 21 giugno. Ad agosto la situazione non è mutata e si viaggia verso quota 100 morti.

