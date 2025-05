Esplosione a Bagnatica, famiglia ustionata: 42 persone fuori casa- Il racconto fotografico e i video

Vigili del fuoco in azione

Una famiglia salvata dai vigili del fuoco

Il lavoro di emergenza si è concentrato sulla famiglia residente nella villetta: quattro persone sono state messe in salvo, mamma e papà di 49 anni con due figli di 16 e 17 anni. Difficoltosa l’operazione di salvataggio della donna che è stata estratta dai vigili del fuoco da sotto le macerie. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione, non è in pericolo di vita. La donna presenta ustioni sul corpo ed è stata trasferita in ospedale al Papa Giovanni XXIII in codice rosso, così come uno dei due figli, quello di 16 anni.