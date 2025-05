«Un boato fortissimo, sembrava una bomba in casa. I ragazzi urlavano perché una parete della loro stanza da letto ha ceduto». Paura all’alba a Bagnatica: una villetta in via Isolabella è esplosa intorno alle 6.30 di martedì 27 maggio . Le parole sono quelle di una vicina che abita in un appartamento vicino a quello da dove si è originata l’esplosione.

«Cercavano la mamma sotto le macerie»

Lei e il figlio di 16 anni sono stati ricoverati in codice rosso per gravi ustioni al Niguarda di Milano, non sono in pericolo di vita. Feriti anche il padre e l’altro figlio 17 enne, sono meno gravi, sono stati trasportati al Bolognini di Seriate. Altri due familiari feriti in modo meno grave.