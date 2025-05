Esplosione di Bagnatica: sabato le verifiche tecniche. Papà e figlio dimessi

Sabato 31 maggio sarà un giorno dedicato alle indagini di natura tecnica in via Isolabella a Bagnatica, dove lunedì mattina è esplosa una palazzina verosimilmente a causa di una fuga di gas. All’interno dello stabile «C» del complesso residenziale che prende il nome dalla strada – formato da cinque strutture risalenti agli anni 1984/1986 ma più volte ristrutturate negli anni – interverranno per i controlli i vigili del fuoco del Niat, il Nucleo investigativo antincendi e tecnologie: l’obiettivo sarà quello di capire la causa e la dinamica dello scoppio.

La dinamica dell’esplosione

Un’esplosione violentissima, pare causata accidentalmente – ma anche questo dettaglio sarà oggetto di indagine sabato – da Lorenza Gandi, la quarantanovenne ancora ricoverata al Niguarda di Milano per le ustioni di secondo grado (come il figlio sedicenne): attorno alle 6.30 la donna avrebbe acceso il fornello di casa per scaldare la colazione. E in un attimo è seguito lo scoppio, che ha distrutto tutte le pareti interne ed esterne della casa, danneggiando anche l’intero complesso e le palazzine attorno (che sono però agibili, benché danneggiate). Nei giorni precedenti alcuni residenti avevano sentito odore di gas e anche su questo aspetto dovranno fare luce i vigili del fuoco.

Alcune immagini della pallazzina esplosa a Bagnatica

(Foto di Colleoni) Alcune immagini della pallazzina esplosa a Bagnatica

(Foto di Colleoni)

Padre e un figlio dimessi dal Bolognini