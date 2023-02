Euromoka, addio al fondatore Carlo Parimbelli: «Visionario e determinato»

Per raccontare chi era Carlo Parimbelli basterebbero anche solo due aneddoti. Il primo. Tutti lo chiamavano «capo»: in azienda e in famiglia, compresi i nipoti. Il secondo. Di fronte a ogni problema, in azienda e in famiglia, rincuorava sempre tutti con il suo «dimèl a mé, che ga pènse mé» («dillo a me: ci penso io»). Perché il patron della «Torrefazione Caffè Euromoka» di Ciserano, scomparso lunedì a 96 anni, era così: rigoroso, esigente, caparbio, ma nel contempo anche protettivo, determinato, visionario. Del resto, non era da tutti, nel 1963, aprire un’azienda e inserirvi nel nome la parola «euro»: una visione, quella di Parimbelli, che andava ben oltre i confini nazionali per un’attività, la lavorazione del caffè, che nella Bergamasca ebbe una considerevole accelerata in quegli anni del boom economico. Proprio il suo carattere, nel contempo rude e amorevole – «un po’ tipico della vecchia guardia, sulla quale si poteva sempre fare affidamento», confida Catia, una delle tre nuore – ha permesso alla Torrefazione Euromoka di Ciserano di diventare un nome nel settore per l’appunto non soltanto nella Bergamasca e in Italia. Classe 1926, ciseranese doc, Parimbelli iniziò a lavorare nel negozio dei genitori, in via Vittorio Veneto: «Una bottega con macelleria e salumeria – racconta Fausto, uno dei tre figli che ora portano avanti la torrefazione – ereditata nel 1943: papà capì che nel dopoguerra mancava una figura che commercializzasse il caffè».