Tornerà mercoledì a disposizione della famiglia la salma di Evelyne Salimusaj, la parrucchiera di 30 anni di Ciserano morta sul colpo domenica mattina, a Malaga, dopo essere stata investita da un’auto al cui volante si trovava un uomo trovato in stato di ebbrezza e poi arrestato. Ancora, però, non si sa ancora nulla su quando sarà riportata in Italia. Ieri sono state sbrigate tutte le pratiche necessarie, appunto, al rilascio della salma della trentenne a cui i famigliari presenti in Spagna (la mamma Lucia Agnelli, una sorella, un fratello e lo zio), prima della chiusura del feretro e del rientro in patria, renderanno omaggio con un momento di raccoglimento e la benedizione.

La polizia fornirà maggiori dettagli sull’incidente

Evelyne Salimusaj Mercoledì, inoltre, ci si aspetta che le forze dell’ordine del posto forniscano maggiori dettagli sulla dinamica della tragedia. Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore sembrerebbe che Evelyne sia stata investita su un strada che costeggia il lungo mare della città spagnola dopo essere scesa da un pullman che la stava riportando a casa dopo un concerto. «Ancora però – afferma Jennifer, la sorella maggiore rimasta in Italia – siamo in attesa di conferme. Per ora sappiamo solo che mercoledì Evelyne tornerà ad essere nostra».

Avviata una raccolta fondi