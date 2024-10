Fara, al lavoro per riaprire la passerella - Il video dell’operazione

Sono stati infatti numerosi i tronchi di alberi che, trascinati a valle dall’Adda, in parte si sono bloccati contro i frangiflutti del manufatto, in parte direttamente contro i pilastri di sostegno. «E quest’ultimi – spiega il sindaco Raffaele Assanelli – sono ritenuti quelli più pericolosi poiché, dietro la continua spinta dell’acqua, fanno una pressione costante contro la struttura. Ecco perché abbiamo dovuto mantenere chiusa per giorni la passerella».

Per sbloccare la situazione ieri mattina sono dovuti intervenuti i sommozzatori volontari di Treviglio che hanno lavorato tutta la mattinata calandosi dalla passerella con funi e verricelli per poi tagliare con la motosega i tronchi d’albero ritenuti più pericolosi per la stabilità della passerella che è stata riaperta al passaggio delle persone nel primo pomeriggio.

Non potrà essere invece riaperta per molto la passerella ciclopedonale in legno che a Capriate permetteva di superare il fiume Brembo: il motivo è che la furia del fiume ne ha completamente spazzato via la parte centrale. A questa passerella si collega anche il sentiero lungo il Brembo che a Brembate, sempre per la piena del fiume, ha ceduto. Per questo motivo il Comune, per motivi di sicurezza, ne ha chiuso l’accesso da via Arnichi e non si quando potrà essere riaperto.