Festa a Treviglio per i 102 anni di Elisa, magliaia con la passione dei fiori

Festeggiamenti il 29 novembre alla Rsa «Anni Sereni» di Treviglio per Elisa Farina, che ha compiuto 102 anni attorniata dall’affetto dei familiari e degli operatori della Casa albergo che la ospita. Commossa e compiaciuta per tanta attenzione, la signora Elisa ha ringraziato quanti la curano e le consentono di vivere serenamente: «Qui mi trovo come a casa e sono felice, del resto ho voluto io dopo le paure del Covid chiedere di essere ospitata alla Anni sereni».

Passione per i fiori

Nata e vissuta a Caravaggio, Elisa Farina è ospite della Rsa dall’agosto 2020. Durante la vita lavorativa aveva fatto sempre la magliaia in un laboratorio di Milano: «Nel dopoguerra è sul treno per Milano, a volte anche merci, che ho conosciuto mio marito Giuseppe Vailati, con il quale mi sono poi sposata nel 1948 e abbiamo avuto due figli. Purtroppo sono rimasta solo io, ma vado avanti. Peccato che ora sia costretta sulla carrozzina, ma fino a qualche mese fa mi recavo con le mie forze in giardino ad ammirare i fiori, per i quali ho sempre avuto una grande passione».