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Cronaca / Pianura Venerdì 24 Luglio 2026

Fontanella, tampona un’auto e finisce in una roggia. Nel suv droga e armi

L’INTERVENTO. I carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione dell’incidente stradale, hanno trovato in uno zaino grosse quantità di hashish e cocaina.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Fontanella, tampona un’auto e finisce in una roggia. Nel suv droga e armi

Fontanella

Da un incidente stradale, senza feriti, alla scoperta di quasi tre chilogrammi di stupefacenti, armi e materiale per il confezionamento delle sostanze. È successo nel pomeriggio del 17 luglio a Fontanella, dove alle 17.30 i carabinieri sono intervenuti in via della Conciliazione dopo la segnalazione, appunto, di un incidente stradale.

Un 30enne alla guida di un suv a noleggio aveva tamponato un’altra auto, terminando la corsa all’interno di una roggia. Durante gli accertamenti, i carabinieri hanno notato il nervosismo dell’uomo, che continuava a rivolgere sguardi preoccupati verso l’auto. L’attenzione dei militari è stata poi attirata da un rigonfiamento nella tasca dei pantaloni: la perquisizione personale ha permesso di rinvenire un panetto di hashish di 82 grammi e 230 euro in contanti.

In auto armi e droga

Il controllo è stato quindi esteso all’auto, parzialmente immersa nella roggia. Uno dei militari si è immerso e ha raggiunto lo sportello posteriore del lato passeggero, recuperando uno zaino al cui interno sono stati trovati 1,5 chilogrammi di cocaina, oltre 1,3 di hashish, 800 grammi di mannite, sostanza usata per il taglio dello stupefacente, materiale per il confezionamento, una pistola calibro 8 mm, originariamente a salve ma apparentemente modificata per essere resa idonea allo sparo e altre tre armi ad aria compressa o a salve, prive del tappo rosso.

L’uomo, cittadino marocchino di 30 anni senza fissa dimora, è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina. L’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

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