Francesco, ciclista centenario. Mozzanica celebra il suo decano

Cent’anni e non sentirli. È proprio il caso di dire così per Francesco Degani che sabato ha tagliato il traguardo del secolo di vita. È il decano di Mozzanica . Un decano in ottima forma se è vero che lo si può incontrare in giro per il paese, a piedi mentre si reca in chiesa e a volte ancora in bici. T utti lo conoscono e lo apprezzano per la sua affabilità e la sua simpatia .