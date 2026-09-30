Frontale e tamponamento a Covo, tre auto coinvolte e tre feriti- Foto

Una carambola che ha coinvolto tre veicoli e che ha causato il ferimento di tre persone e viste le condizioni delle auto, le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi.

La dinamica ancora al vaglio dei carabinieri, ha visto due auto scontrarsi frontalmente in modo molto violento e poi una terza auto tamponare una delle due.

I vigili del fuoco e l’elisoccorso che sono intervenuti a Covo per un grave incidente stradale che mercoledì 30 settembre ha coinvolto tre auto sulla provinciale 102

(Foto di Cesni) I soccorsi sono partiti pochi minuti dopo le 6 di mercoledì 30 settembre con un elicottero, tre ambulanze e un’auto medica. I feriti tutti in codice giallo sono un ragazzo di 21anni, una donna di 24 e un uomo di 60 anni.