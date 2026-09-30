Frontale e tamponamento a Covo, tre auto coinvolte e tre feriti- Foto
LO SCHIANTO. L’incidente sulla strada provinciale 102 alle 6.10 di mercoledì 30 settembre.Lettura meno di un minuto.
Covo
Una carambola che ha coinvolto tre veicoli e che ha causato il ferimento di tre persone e viste le condizioni delle auto, le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi.
La dinamica ancora al vaglio dei carabinieri, ha visto due auto scontrarsi frontalmente in modo molto violento e poi una terza auto tamponare una delle due.
I soccorsi sono partiti pochi minuti dopo le 6 di mercoledì 30 settembre con un elicottero, tre ambulanze e un’auto medica. I feriti tutti in codice giallo sono un ragazzo di 21anni, una donna di 24 e un uomo di 60 anni.
Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Treviglio e per estrarre gli occupanti dalle auto è servito anche il lavoro di una squadra dei vigili del fuoco.
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