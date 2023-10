Fugge su auto rubata in centro a Treviglio: inseguito e arrestato

Un ventunenne marocchino è stato tratto in arresto nella notte tra lunedì e martedì 17 ottobre in viale Monte Grappa a Treviglio per ricettazione di un’auto rubata e resistenza a pubblico ufficiale. Ad ammanettarlo i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviglio, supportati da una guardia giurata dell’istituto di vigilanza privato «Gsi», che ha intercettato la vettura rubata durante un inseguimento da parte dei militari dell’Arma.

Inseguimento con nascondiglio in un parcheggio

La vicenda è stata piuttosto rocambolesca: il ventunenne, irregolare in Italia e senza fissa dimora, ha imboccato viale Piave a Treviglio, strada che fa parte della cosiddetta circonvallazione esterna della città della Bassa e che lambisce il centro abitato a sud. Il giovane immigrato era alla guida di una Renault Clio di colore grigio che è risultata rubata. Intercettato da una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Treviglio, il ventunenne si è dato alla fuga, percorrendo a grande velocità viale Piave e poi imboccando viale De Gasperi, fino a raggiungere piazzale Giuseppe Verdi, di fronte alla stazione ferroviaria Centrale, e poi imboccare viale Monte Grappa, dove si è rifugiato in un box-parcheggio.

Il tutto dopo aver violato diversi articoli del Codice della strada e mantenuto una condotta di guida assolutamente pericolosa: per fortuna visto l’orario – le 2 della notte tra lunedì e ieri – in giro non c’era praticamente nessuno. La guardia privata della «Gsi» lo ha intercettato con i carabinieri, che lo hanno tratto in arresto dopo averlo immobilizzato. Ieri il giovane è comparso in direttissima per il processo a suo carico.