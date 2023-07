Grandine sul Sebino, a Treviglio mamma con bambine in auto sotto un pino caduto - Foto e video

La grandinata è iniziata intorno alle 10.30 di venerdì 21 luglio nell’ alto Sebino . Vento forte, la pioggia battente e poi la grandine, che ha colpito tutta la zona fino a intorno mezzogiorno. Vento potente e pioggia anche su tutta la Bergamasca per due ore di inferno. Nella Bassa in particolare una tempesta si è abbattuta su Treviglio dove sono caduti degli alberi e ci sono stati danni a causa del vento forte a edifici e strutture: numerosi automobilisti si sono trovati in auto e improvvisamente sotto delle piante enormi, cadute con il vento .

Mamma con bambine in auto sotto un albero

In particolare in viale del Partigiano a Treviglio una donna di 36 anni era nella sua auto, una Mini Cooper, con la figlia e due amiche - tutte minorenni - quando un grosso pino si è abbattuto sulla vettura, sradicato dal parco San Francesco a causa della tempesta. Fortunatamente solo la parte dei rami è caduta sulla macchina: tantissimo spavento, le bambine sono state trasferite al Pronto soccorso di Treviglio per medicare delle abrasioni. Per la donna un trauma toracico a causa dello scoppio dell’air-bag e tanta paura.