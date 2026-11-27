Guidano troppo piano e insospettiscono i carabinieri, in auto 48 chili di cocaina: arrestati
LA SCOPERTA. Il controllo lungo la provinciale 98 nella notte del 23 novembre. I carabinieri hanno sequestrato 48 panetti di cocaina. In carcere due uomini di 25 e 29 anni.Lettura meno di un minuto.
Palosco
Quarantotto chili di cocaina nascosti all’interno di un’auto. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Sezione Radiomobile di Treviglio nella notte del 23 novembre a Palosco. Arrestati in flagranza di reato due cittadini marocchini di 25 e 29 anni, uno regolare sul territorio nazionale, l’altro irregolare e senza fissa dimora, accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio.
Il controllo lungo la provinciale 98
L’operazione è scattata nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, in particolare i furti in abitazione. Intorno a mezzanotte, lungo la strada provinciale 98, l’attenzione dei militari è stata attirata da un’auto che procedeva a velocità insolitamente ridotta. Insospettiti dalla condotta di guida, i carabinieri hanno fermato il veicolo per identificare i due occupanti.
Il sequestro di 48 chili di cocaina
L’atteggiamento del conducente e del passeggero e i primi riscontri hanno spinto i militari ad approfondire i controlli, perquisendo la vettura. All’interno dell’auto non sono stati trovati né refurtiva né strumenti da scasso, ma 48 panetti di cocaina da un chilogrammo ciascuno, occultati in vani nascosti nel bagagliaio e nella parte centrale del veicolo. La droga è stata sequestrata.
I due arrestati in carcere a Bergamo
Su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Bergamo, i due uomini sono stati trasferiti nella casa circondariale di via Gleno, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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