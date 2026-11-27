Quarantotto chili di cocaina nascosti all’interno di un’auto. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Sezione Radiomobile di Treviglio nella notte del 23 novembre a Palosco. Arrestati in flagranza di reato due cittadini marocchini di 25 e 29 anni, uno regolare sul territorio nazionale, l’altro irregolare e senza fissa dimora, accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il controllo lungo la provinciale 98

L’operazione è scattata nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, in particolare i furti in abitazione. Intorno a mezzanotte, lungo la strada provinciale 98, l’attenzione dei militari è stata attirata da un’auto che procedeva a velocità insolitamente ridotta. Insospettiti dalla condotta di guida, i carabinieri hanno fermato il veicolo per identificare i due occupanti.

Il sequestro di 48 chili di cocaina

L’atteggiamento del conducente e del passeggero e i primi riscontri hanno spinto i militari ad approfondire i controlli, perquisendo la vettura. All’interno dell’auto non sono stati trovati né refurtiva né strumenti da scasso, ma 48 panetti di cocaina da un chilogrammo ciascuno, occultati in vani nascosti nel bagagliaio e nella parte centrale del veicolo. La droga è stata sequestrata.

I due arrestati in carcere a Bergamo