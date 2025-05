I nuovi sindaci in Bergamasca: a Calcinate vince Lorena Boni. A Canonica eletto Paolo Arcari. A Castione si afferma Samantha Tagliaferri

Dopo la grande tornata dello scorso giugno, quando le Amministrative avevano coinvolto ben 164 Comuni bergamaschi, quello del 25-26 maggio è stato un appuntamento con il voto decisamente più «snello». Questa tornata ha interessato infatti solo i tre Comuni in cui l’amministrazione risulta sciolta e commissariata dopo il voto di giugno 2024 ed entro il 24 febbraio 2025: in questa eventualità, infatti, la norma prevede che si vada al voto in primavera. A Calcinate ha vinto Lorena Boni; a Canonica il primo cittadino è Paolo Arcari mentre a Castione della Presolana la sfida elettorale all’ultimo voto vede prevalere Samantha Tagliaferri.

L’affluenza in Bergamasca

Eletti dunque i sindaci di C alcinate, Canonica d’Adda e Castione della Presolana con una presenza ai seggi superiore alla media lombarda e nazionale : i n Bergamasca l’affluenza si è chiusa intorno al 59,09%. In particolare a a Calcinate ha votato il 60,71%, a Canonica il 44,56% e a Castione il 72,52% degli aventi diritto.

A Calcinate vince Lorena Boni

Il primo risultato è arrivato da Calcinate: la nuova sindaca è Lorena Boni, per la lista «Controcorrente per Calcinate» con 1122 voti, circa il 45% dei voti. «Ringrazio i calcinatesi per la fiducia dimostratami - sono le sue prime parole -. Ci impegneremo per rispettare gli impegni presi». Angelo Orlando di «Calcinate Più» si congratula con Boni: «Auguro Buon lavoro a Lorena. Ringrazio gli 825 cittadini che ci hanno dato il loro consenso e i miei candidati per il lavoro e la passione che hanno messo in questi due mesi di intensa campagna elettorale».