Il calcio giovanile bergamasco in lutto. «La passione di Rayan vivrà ancora in tutti noi»

Il campo sportivo di Cologno era vuoto, nella serata di sabato 24 ottobre. Nessun calcio d’inizio, per la partita della categoria Juniores che si sarebbe dovuta disputare alle 20,30 tra Oratorio Cologno e Oratorio Calcio Arcene Brignano, ma un ricordo commosso per Rayan Lawaj, il 14enne morto giovedì 22 ottobre all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov’era ricoverato da martedì 20, dopo essere stato investito da un’auto sulla Soncinese, nel tratto tra Ghisalba e Martinengo, mentre stava rincasando, a piedi, dall’allenamento nella Tritium.

Giocava nella Tritium 1908

Il mondo dello sport giovanile, in particolare del calcio, si stringe attorno alla famiglia del ragazzo di Martinengo: la Figc ha infatti accolto la richiesta presentata dell’Oratorio Calcio Arcene Brignano di rinviare la partita contro l’Oratorio Cologno, squadra in cui milita uno dei fratelli di Rayan. Un’attenzione che vuole essere un modo per far sentire la vicinanza del mondo calcistico alla famiglia di Rayan, fatta propria anche dalla Tritium Calcio 1908, la società dove militava il 14enne, che sognava di poter giocare in Nazionale, che in una nota diffusa in queste ore ha spiegato come «non ci sono parole. Addolorati e attoniti per il triste accaduto ci stringiamo al dolore della famiglia e a loro siamo profondamente vicini in questo triste e drammatico momento».

«La sua passione e il suo sorriso continueranno a vivere nel ricordo di tutti noi, di tutte le persone che lo hanno incontrato» La tragedia ha scosso profondamente l’intero movimento del calcio giovanile bergamasco, ma non solo. Sono decine le squadre, alcune delle quali in passato avversarie della Tritium, che hanno ricordato questo ragazzo: Sancolombano Calcio, Asd Pro Lurano, Lions Muggiò, Carnatese 1980, Asd Real Ceredo, Cs Trevigliese, Virtus Trecella, Villa Valle, Olimpic Trezzanese. Decine di realtà sportive che hanno lasciato messaggi di cordoglio per il giovane calciatore. Anche il comitato regionale della Lega nazionale Dilettanti legato alla Figc si è espresso per voce della presidente Valentina Battistini che, unendosi al consiglio direttivo, «alla Delegazione di Bergamo e tutto il comitato regionale, profondamente commossi, partecipano al dolore della famiglia e di tutta la società Tritium Calcio 1908 per la tragica e prematura scomparsa di Rayan Lawaj, giovane calciatore classe 2012 della squadra Giovanissimi Under 15, strappato alla vita mentre tornava a casa dopo un allenamento con i suoi compagni. La sua passione e il suo sorriso – aggiunge la nota – continueranno a vivere nel ricordo di tutti noi, di tutte le persone che lo hanno incontrato».