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Cronaca / Pianura Martedì 16 Giugno 2026

«Il municipio funziona». Il sindaco di Canonica: basta post, scriveteci

L’APPELLO. Il primo cittadino Paolo Arcari: ci serve la collaborazione dei cittadini affinché le segnalazioni circa i vari problemi vengano incanalate agli uffici e alle persone competenti. «Chi usa i social, in buona fede, rischia di vedere le sue aspettative e richieste deluse o inevase».

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Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente

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«Il municipio funziona». Il sindaco di Canonica: basta post, scriveteci
Paolo Arcari:, sindacpo di Canonica d’Adda

«La macchina comunale ha ricominciato a funzionare, quindi non inviate più segnalazioni sui social ma attraverso i canali ufficiali». Questo l’appello che il sindaco di Canonica, Paolo Arcari, ha rivolto alla popolazione attraverso una lettera pubblicata sulla pagina Facebook del Comune.

Un richiamo non certo finalizzato a non utilizzare più i social, ma a non usarli per inviare segnalazioni al Comune che, in un solo anno, ha visto incrementare il personale da 4 a 13 dipendenti. E che, quindi, ha una struttura più adeguata per ricevere le segnalazioni attraverso i canali istituzionali: «Ora – spiega il sindaco – ci serve la collaborazione dei cittadini affinché le segnalazioni circa i vari problemi vengano incanalate agli uffici e alle persone competenti. Chi usa i social, in buona fede, rischia di vedere le sue aspettative e richieste deluse o inevase: servono evidenze ufficiali per documentare i disservizi che a volte non dipendono da noi, ma da chi presta servizi al Comune, per intraprendere le dovute azioni».

Da qui la lettera, con un indirizzo email certificato per comunicazioni generali: [email protected], oltre a un indirizzo email specifico per ogni ufficio. La raccomandazione è quella di specificare sempre nome, cognome e un recapito telefonico. «Con lo sforzo congiunto faremo ripartire questo paese», conclude.

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