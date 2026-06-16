«Il municipio funziona». Il sindaco di Canonica: basta post, scriveteci

«La macchina comunale ha ricominciato a funzionare, quindi non inviate più segnalazioni sui social ma attraverso i canali ufficiali». Questo l’appello che il sindaco di Canonica, Paolo Arcari, ha rivolto alla popolazione attraverso una lettera pubblicata sulla pagina Facebook del Comune.

Un richiamo non certo finalizzato a non utilizzare più i social, ma a non usarli per inviare segnalazioni al Comune che, in un solo anno, ha visto incrementare il personale da 4 a 13 dipendenti. E che, quindi, ha una struttura più adeguata per ricevere le segnalazioni attraverso i canali istituzionali: «Ora – spiega il sindaco – ci serve la collaborazione dei cittadini affinché le segnalazioni circa i vari problemi vengano incanalate agli uffici e alle persone competenti. Chi usa i social, in buona fede, rischia di vedere le sue aspettative e richieste deluse o inevase: servono evidenze ufficiali per documentare i disservizi che a volte non dipendono da noi, ma da chi presta servizi al Comune, per intraprendere le dovute azioni».