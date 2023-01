Romano, rogo in una palazzina: in 13 senza casa, 6 sono bambini

Fiamme a Romano di Lombardia nel pomeriggio di domenica 1° gennaio. I vigili del fuoco di Bergamo, i volontari di Romano e i carabinieri sono intervenuti in via Balilla per un incendio divampato all’interno di una palazzina di due piani. Il bilancio è di due appartamenti inagibili e altrettante famiglie (per un totale di 13 persone, di cui 6 bambini) fuori casa. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, gli sfollati saranno ospitati per la notte in un hotel e da parenti. L’allarme è scattato intorno alle 17,30.