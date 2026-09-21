Incidente d’auto in Brebemi per il governatore Stefani: costretto a saltare il federale della Lega

Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, è stato coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 21 settembre con un camion all’altezza di Treviglio mentre raggiungeva via Bellerio a Milano per il federale della Lega. A bordo dell’auto, di proprietà del governatore, c’era anche la senatrice e sottosegretaria Mara Bizzotto, insieme a una terza persona che era alla guida.

Il camion coinvolto nell’incidente di Brebemi

(Foto di Cesni) Tutti i passeggeri stanno bene e hanno riportato solo alcune escoriazioni. Sono stati portati all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo per svolgere controlli di routine. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15 lungo l’A35 Brebemi all’altezza dell’ingresso di Bariano: l’auto su cui viaggiava il governatore del Veneto è stata tamponata da un camion: la dinamica è al vaglio delle Forze dell’ordine.

«Il rischio è stato alto»