Incidente d’auto in Brebemi per il governatore Stefani: costretto a saltare il federale della Lega
L’INCIDENTE. Il presidente del Veneto in ospedale a Bergamo con la sottosegretaria Mara Bizzotto e un terzo collaboratore (alla guida del mezzo). Il tamponamento all’altezza dell’ingresso di Bariano dell’A35 tra l’auto e un camion intorno alle 15 di lunedì 21 settembre.Lettura meno di un minuto.
Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, è stato coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 21 settembre con un camion all’altezza di Treviglio mentre raggiungeva via Bellerio a Milano per il federale della Lega. A bordo dell’auto, di proprietà del governatore, c’era anche la senatrice e sottosegretaria Mara Bizzotto, insieme a una terza persona che era alla guida.
Tutti i passeggeri stanno bene e hanno riportato solo alcune escoriazioni. Sono stati portati all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo per svolgere controlli di routine. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15 lungo l’A35 Brebemi all’altezza dell’ingresso di Bariano: l’auto su cui viaggiava il governatore del Veneto è stata tamponata da un camion: la dinamica è al vaglio delle Forze dell’ordine.
«Il rischio è stato alto»
«Grazie a tutti per i messaggi di affetto. Oggi sono stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente, eccetto qualche contusione ed escoriazione, sto bene, anche se il rischio è stato alto. Farò di tutto per essere al lavoro già domani mattina (martedì 22)»: così ha scritto in una nota in serata il presidente del Veneto. «Un grande abbraccio. Forza Alberto, ti aspettiamo presto!»: sono gli «auguri di pronta guarigione», via social, del leader della Lega, Matteo Salvini, ad Alberto Stefani.
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