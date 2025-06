Incidente mortale a Cortenuova, la figlia: «Papà aveva paura di guidare il trattore su quella strada»

L’incidente sulla via Trieste, proprio quella che l’agricoltore diceva alla figlia di aver paura di percorrere con il suo trattore. Si tratta di una via, a doppia carreggiata con doppia corsia ciascuna, che anni fa portava all’ex centro commerciale «Le Acciaierie» e che ora è utilizzata come strada di collegamento alle diverse piattaforme logistiche della zona.

La passione per i suoi campi

L’automobilista non ha riportato ferite. Le due figlie, Donatella e Nicoletta, erano subito accorse sul luogo dell’incidente: «Volevamo dirgli di non usare più il trattore per sicurezza – continua Donatella – ma occuparsi dei suoi campi era la sua unica passione insieme a quella di andare a caccia. Non ci avrebbe mai dato ascolto».