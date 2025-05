Incidente sulla pista da cross di Credera: ferito un 60enne bergamasco

La caduta in allenamento

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto in fase di atterraggio, finendo per cadere violentemente al suolo. La dinamica ha fatto temere conseguenze ben più gravi: sul posto è subito arrivata una pattuglia della Radiomobile di Crema e sono stati attivati i soccorsi del 118. Considerata la dinamica e la possibilità che il motociclista avesse subito un trauma cranico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato in tempi rapidi dall’ospedale Milano Niguarda.

Fortunatamente, dopo una prima valutazione clinica, è emerso che l’uomo ha riportato lesioni non gravi, in particolare a una spalla. È stato comunque trasportato in codice giallo all’ospedale di Cremona per accertamenti e cure. L’ambulanza era supportata anche dal personale sanitario della Croce Rossa di Crema.