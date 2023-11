Intossicato dal monossido in casa, 51enne soccorso a Boltiere

Lunedì 13 novembre all’Habilita di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per un uomo di 51 anni intossicato da monossido di carbonio. L’incidente è avvenuto a Boltiere, in via vicolo Zenoni. La causa dell’incidente, secondo le prime informazioni disponibili, sarebbe da attribuire al malfunzionamento della caldaia in cucina. Una volta soccorso, il paziente è stato trasportato dai soccorsi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È poi giunto in Habilita alle 10,30. L’inizio del trattamento è avvenuto pochi minuti più tardi. Una volta concluso il trattamento, l’uomo è stato inviato nuovamente all’ospedale di provenienza.