Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Sabato 12 Settembre 2026

Investito dal treno a Romano. «Ha provato
a spostarsi»

LA TRAGEDIA. L’uomo era seduto sulla banchina, oltre la linea gialla, e avrebbe perso l’equilibrio quando è passato il merci.

Lettura 1 min.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Investito dal treno a Romano. «Ha provato a spostarsi»
La tragedia in stazione
(Foto di cesni)

Si tratterebbe di un tragico incidente quello avvenuto giovedì alla stazione di Romano di Lombardia, dove un uomo di origine nordafricana di 41 anni, senza fissa dimora, è morto verso le 20 dopo essere stato travolto da un treno merci in transito in direzione Brescia. Secondo una prima ipotesi, avvalorata anche dalle ricostruzioni di testimoni e delle videocamere di sorveglianza presenti, l’uomo si trovava seduto a terra sulla pensilina, in prossimità della linea gialla di sicurezza, con le gambe verso i binari. Qui, avrebbe perso l’equilibrio nell’istante in cui il convoglio stava sopraggiungendo, nel tentativo forse di spostarsi per evitare il treno, venendo così colpito in pieno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco; la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per ore, con ripercussioni su centinaia di passeggeri.

L’allarme è scattato immediatamente, lanciato dal macchinista e da alcuni passanti presenti in stazione. Sono giunte due automediche e un’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Utili le immagini delle telecamere

Intervenuti anche i vigili del fuoco di Romano di Lombardia e Bergamo, i carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polfer di Brescia, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di chi si trovava in stazione al momento dei fatti e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Circolazione bloccata

L’incidente ha causato lo stop della circolazione ferroviaria sull’intera linea, con diversi treni soppressi e ritardi anche sulle tratte limitrofe. Circa 150 persone sono state fatte scendere dai convogli bloccati: per il loro trasporto Trenord ha messo a disposizione autobus sostitutivi. Alcuni passeggeri hanno invece preferito attendere per ore l’arrivo di familiari o amici giunti in stazione per prelevarli. I disagi alla viabilità nella zona della stazione si sono protratti fino al ripristino della linea. Alcuni volontari dell’associazione carabinieri hanno collaborato nella gestione del traffico nell’area esterna allo scalo, resa complicata dal grande numero di persone riversatesi all’esterno dopo essere scese dai treni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano di Lombardia
Bergamo
Brescia
Incidenti nei trasporti
Disastri, Incidenti
Diego Defendini
Polfer
Trenord