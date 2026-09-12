Investito dal treno a Romano. «Ha provato a spostarsi»

Si tratterebbe di un tragico incidente quello avvenuto giovedì alla stazione di Romano di Lombardia, dove un uomo di origine nordafricana di 41 anni, senza fissa dimora, è morto verso le 20 dopo essere stato travolto da un treno merci in transito in direzione Brescia. Secondo una prima ipotesi, avvalorata anche dalle ricostruzioni di testimoni e delle videocamere di sorveglianza presenti, l’uomo si trovava seduto a terra sulla pensilina, in prossimità della linea gialla di sicurezza, con le gambe verso i binari. Qui, avrebbe perso l’equilibrio nell’istante in cui il convoglio stava sopraggiungendo, nel tentativo forse di spostarsi per evitare il treno, venendo così colpito in pieno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco; la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per ore, con ripercussioni su centinaia di passeggeri.

L’allarme è scattato immediatamente, lanciato dal macchinista e da alcuni passanti presenti in stazione. Sono giunte due automediche e un’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Utili le immagini delle telecamere

Intervenuti anche i vigili del fuoco di Romano di Lombardia e Bergamo, i carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polfer di Brescia, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di chi si trovava in stazione al momento dei fatti e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Circolazione bloccata