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Cronaca / Pianura Venerdì 02 Ottobre 2026
in aggiornamento

Investito in monopattino da un’auto a Treviglio, gravissimo 16enne

LO SCONTRO. Incidente venerdì 2 ottobre poco prima delle 14 sulla provinciale 472.

Lettura meno di un minuto.
Investito in monopattino da un’auto a Treviglio, gravissimo 16enne
I soccorsi intervenuti venerdì 2 ottobre per l’investimento di un ragazzo di 16 anni che stava tornando a casa dopo la scuola sulla ex statale 472
(Foto di Cesni)

Treviglio

Un ragazzo di 16 anni è stato investito da un’auto mentre tornava a casa da scuola in monopattino. Il ragazzo stava percorrendo la strada ex statale 472 che da Treviglio porta a Casirate pochi minuti prima delle 14 di venerdì 2 ottobre.

Sul posto sono subito accorsi carabinieri, polizia locale, un’ambulanza, un’auto medica e viste le gravi condizioni del ragazzo poi si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Bergamo.

Il 16enne è stato stabilizzato e poi trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Investito in monopattino da un’auto a Treviglio, gravissimo 16enne
L’elisoccorso intervenuto a Treviglio venerdì 2 ottobre per l’investimento di un ragazzo di 16 anni che stava tornando a casa dopo la scuola sulla ex statale 472
(Foto di Cesni)

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