Investito in monopattino da un’auto a Treviglio, gravissimo 16enne

Un ragazzo di 16 anni è stato investito da un’auto mentre tornava a casa da scuola in monopattino . Il ragazzo stava percorrendo la strada ex statale 472 che da Treviglio porta a Casirate pochi minuti prima delle 14 di venerdì 2 ottobre.

Sul posto sono subito accorsi carabinieri, polizia locale, un’ambulanza, un’auto medica e viste le gravi condizioni del ragazzo poi si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Bergamo.