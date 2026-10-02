Investito in monopattino da un’auto a Treviglio, gravissimo 16enne
LO SCONTRO. Incidente venerdì 2 ottobre poco prima delle 14 sulla provinciale 472.Lettura meno di un minuto.
Treviglio
Un ragazzo di 16 anni è stato investito da un’auto mentre tornava a casa da scuola in monopattino. Il ragazzo stava percorrendo la strada ex statale 472 che da Treviglio porta a Casirate pochi minuti prima delle 14 di venerdì 2 ottobre.
Sul posto sono subito accorsi carabinieri, polizia locale, un’ambulanza, un’auto medica e viste le gravi condizioni del ragazzo poi si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Bergamo.
Il 16enne è stato stabilizzato e poi trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
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