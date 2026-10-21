Investito sulla provinciale tra Ghisalba e Martinengo: grave un 14enne

Rientra dall’allenamento a piedi passando sulla provinciale non illuminata e viene investito: grave un ragazzo di 14 anni di Martinengo. È successo nella tarda serata di martedì 20 ottobre sulla SpexSs498 che collega Ghisalba a Martinengo, attorno alle 22,30, in un tratto di strada privo di illuminazione.

L’incidente

Un giovane di 14 anni di origini nordafricane stava rientrando a casa dopo un allenamento di calcio nella vicina Ghisalba. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo residente nella zona stava affrontando lo stesso tratto di strada a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta quando, per motivi ancora da chiarire, forse dovuti alla scarsa illuminazione e alla pioggia battente, ha accidentalmente colpito il giovane, sul lato destro della vettura.

I soccorsi a Martinengo: il 14enne è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

(Foto di Cesni) L’urto è stato violento, in particolare al capo e al bacino, tanto è che il ragazzo è stato sbalzato al di la del guardrail presente sulla Provinciale. L’automobilista si è immediatamente fermato, chiamando i soccorsi. Sul posto un’ambulanza e due automediche che hanno prestato immediate cure al ferito, prima che venisse trasportato, in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.