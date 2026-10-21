Investito sulla provinciale tra Ghisalba e Martinengo: grave un 14enne
I SOCCORSI. Al buio e sotto la pioggia battente, è successo nella tarda serata di martedì 20 ottobre. L’uomo alla guida dell’auto si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi.Lettura 1 min.
Martinengo
Rientra dall’allenamento a piedi passando sulla provinciale non illuminata e viene investito: grave un ragazzo di 14 anni di Martinengo. È successo nella tarda serata di martedì 20 ottobre sulla SpexSs498 che collega Ghisalba a Martinengo, attorno alle 22,30, in un tratto di strada privo di illuminazione.
L’incidente
Un giovane di 14 anni di origini nordafricane stava rientrando a casa dopo un allenamento di calcio nella vicina Ghisalba. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo residente nella zona stava affrontando lo stesso tratto di strada a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta quando, per motivi ancora da chiarire, forse dovuti alla scarsa illuminazione e alla pioggia battente, ha accidentalmente colpito il giovane, sul lato destro della vettura.
L’urto è stato violento, in particolare al capo e al bacino, tanto è che il ragazzo è stato sbalzato al di la del guardrail presente sulla Provinciale. L’automobilista si è immediatamente fermato, chiamando i soccorsi. Sul posto un’ambulanza e due automediche che hanno prestato immediate cure al ferito, prima che venisse trasportato, in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per permettere i soccorsi e i rilievi: il ragazzo è parso subito in gravi condizioni: nella mattinata di mercoledì 21 ottobre si potranno capire meglio le sue condizioni di salute
Nessuna conseguenza per il guidatore dell’auto, visibilmente sotto shock per quanto accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco di Palazzolo e gli uomini del Nucleo radiomobile di Treviglio per i rilievi del caso. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per permettere i soccorsi e i rilievi: il ragazzo è parso subito in gravi condizioni: nella mattinata di mercoledì 21 ottobre si potranno capire meglio le sue condizioni di salute.
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