La ciclostorica «Trei’n bici»: a luglio da Treviglio a Bergamo con mezzi vintage

Una ciclostorica vintage intitolata «Trei’n bici» porterà ciclisti con bici e abbigliamento d’epoca da Treviglio a Bergamo e ritorno . Sarà questo il principale evento (in programma il primo luglio) con cui Aribi Bergamo (associazione per il rilancio della bicicletta) celebrerà quest’anno il traguardo dei 42 anni d’età (iscrizioni al sito www.treinbici.it ). Ad annuncialo è stata la presidente Claudia Ratti durante il convegno tenutosi sabato 25 marzo nel municipio di Cavernago su «La transizione ambientale. A che punto siamo?» . Convegno che Aribi ha voluto organizzare «per fare il punto – ha sostenuto Ratti – sullo stato di avanzamento di investimenti, politiche, programmi, pratiche per muoversi, lavorare, produrre in modo ecocompatibile».