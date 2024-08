La fede e la missione, il Vescovo: «Grande riconoscenza per il dono di don Corinno»

Si sono celebrati nella mattinata del 14 agosto nella parrocchia di Morengo , gremita di fedeli, i funerali di don Corinno Scotti , scomparso lunedì 12 agosto. «Insieme al dolore per questo distacco - ha detto il Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi - c’è anche la r ico noscenza : benediciamo il Signore per il dono di don Corinno ».

«E poi la speranza perché noi non siamo riuniti solo per ricordare, siamo riuniti per consegnare al Signore la vita la persona di don Corinno - ha proseguito monsignor Beschi -. In quella fede della resurrezione che è stata la grande fede che ha ispirato la sua vita». In chiesa le sorelle Assunta e Paola insieme ai nipoti e a molti sacerdoti delle diverse parrocchie in cui ha esercitato.