Lite tra vicini di casa per il posto auto: un 76enne agli arresti domiciliari per tentato omicidio

Un uomo di 76 anni di Canonica d’Adda è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per una lite finita male tra vicini di casa a causa di un parcheggio condominiale . Tutto è accaduto nella mattinata del 16 agosto: il 76enne sarebbe rientrato con il suo suv a casa, in via Sant’Anna e ha trovato il parcheggio occupato dall’auto di un 36enne vicino di casa. Tra i due le liti per quel posto auto pare fossero frequenti . L’anziano, dopo essere sceso dall’auto e aver aggredito verbalmente il vicino, è risalito sul suv e ha ingranato la marcia, urtando il 36enne. Un altro vicino, che ha visto la scena, ha allertato i soccorsi.