Lotta al commercio abusivo a Romano, Bariano, Covo e Cortenuova - Le foto
L’OPERAZIONE. Maxi sanzioni per due venditori ambulanti: oltre 5.000 euro complessivi.
Romano
Prosegue l’impegno della polizia locale nella lotta al commercio abusivo nei Comuni di Romano, Bariano, Covo e Cortenuova.Nella mattinata di domenica 19 ottobre gli agenti hanno effettuato una serie di controlli mirati alla prevenzione e repressione del commercio irregolare, oltre a verifiche nei giardini pubblici.
L’attività, che rientra in un piano di vigilanza costante sul territorio, mira a tutelare i consumatori e gli operatori che svolgono la propria attività nel rispetto delle regole.
Cos’è l’abusivismo commerciale
Per “abusivismo commerciale” si intende infatti l’esercizio di vendita – in sede fissa o ambulante – senza autorizzazioni e iscrizioni agli enti competenti, come Camera di Commercio e Inps.
Oltre a violare la legge, il commerciante abusivo elude tasse e contributi, ponendosi in una posizione di vantaggio illegittimo rispetto ai negozianti regolari. Un comportamento che genera concorrenza sleale e danneggia l’economia locale, oltre a mettere a rischio la sicurezza dei consumatori, poiché la merce venduta irregolarmente è spesso di scarsa qualità e priva di garanzie legali.
Le sanzioni a Cortenuova
Nel corso dei controlli effettuati in una zona periferica di Cortenuova, la Polizia Locale ha individuato un venditore di nazionalità indiana impegnato in attività di vendita itinerante senza autorizzazione. Per lui è scattata una sanzione amministrativa di 3.000 euro.
Un secondo venditore ambulante, anch’egli di nazionalità indiana, è stato sanzionato per mancata esposizione dei prezzi, assenza di etichettatura e tracciabilità dei prodotti alimentari, e per la mancata traduzione in italiano degli ingredienti. In questo caso la sanzione ammonta a 2.500 euro.
Le parole del sindaco Gafforelli
«Il commercio abusivo e il mancato rispetto delle regole da parte di alcuni operatori danneggiano le attività regolari e non possono essere tollerati. Ringrazio, come sempre, la Polizia Locale per l’impegno costante nei controlli amministrativi e per l’ottimo lavoro svolto» ha dichiarato il sindaco Gianfranco Gafforelli.
