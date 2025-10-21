Lotta al commercio abusivo a Romano, Bariano, Covo e Cortenuova - Le foto

Prosegue l’impegno della polizia locale nella lotta al commercio abusivo nei Comuni di Romano, Bariano, Covo e Cortenuova.Nella mattinata di domenica 19 ottobre gli agenti hanno effettuato una serie di controlli mirati alla prevenzione e repressione del commercio irregolare, oltre a verifiche nei giardini pubblici.

L’attività, che rientra in un piano di vigilanza costante sul territorio, mira a tutelare i consumatori e gli operatori che svolgono la propria attività nel rispetto delle regole.

Cos’è l’abusivismo commerciale

Per “abusivismo commerciale” si intende infatti l’esercizio di vendita – in sede fissa o ambulante – senza autorizzazioni e iscrizioni agli enti competenti, come Camera di Commercio e Inps.

Controlli anti abusivismo della polizia Locale

(Foto di Fabiana Tinaglia) Oltre a violare la legge, il commerciante abusivo elude tasse e contributi, ponendosi in una posizione di vantaggio illegittimo rispetto ai negozianti regolari. Un comportamento che genera concorrenza sleale e danneggia l’economia locale, oltre a mettere a rischio la sicurezza dei consumatori, poiché la merce venduta irregolarmente è spesso di scarsa qualità e priva di garanzie legali.

Le sanzioni a Cortenuova

Nel corso dei controlli effettuati in una zona periferica di Cortenuova, la Polizia Locale ha individuato un venditore di nazionalità indiana impegnato in attività di vendita itinerante senza autorizzazione. Per lui è scattata una sanzione amministrativa di 3.000 euro.

Un secondo venditore ambulante, anch’egli di nazionalità indiana, è stato sanzionato per mancata esposizione dei prezzi, assenza di etichettatura e tracciabilità dei prodotti alimentari, e per la mancata traduzione in italiano degli ingredienti. In questo caso la sanzione ammonta a 2.500 euro.

Le parole del sindaco Gafforelli