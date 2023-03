Lunghe code sul ponte del Serio: fino a un chilometro e mezzo tra Bariano e Romano nelle ore di punta - Video

Sono da poco passate le 18.30 nella serata di giovedì 16 marzo e la situazione lungo la Strada Provinciale 130, che collega Bariano a Romano di Lombardia, è la seguente: sono centinaia i veicoli in coda in attesa di oltrepassare il ponte del Serio dove attualmente sono in corso degli interventi di manutenzione straordinaria . Un incubo per gli utenti che, soprattutto nelle ore di punta, transitano lungo questa arteria dove il traffico viaggia in senso alternato ed è regolato da un impianto semaforico.