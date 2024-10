Malore in crociera, Cividate in lutto per Dino Ranghetti

È morto mercoledì sera, 9 ottobre, in acque internazionali fra la Spagna e la Francia, sulla nave in cui era in crociera con la moglie ed alcuni amici, Dino Ranghetti 75 anni, artigiano in pensione cantante e musicista molto conosciuto nella Bassa. L’uomo era partito domenica 29 settembre da Cividate Al Piano per Savona con la moglie, Livia Brescianini, ed una coppia di amici per una crociera di 15 giorni. Il viaggio dapprima prevedeva un tour di una settimana alle isole della Grecia, con delle successive tappe sulle coste spagnole e francesi.

Trovato dalla moglie

A trovare l’uomo esanime nella doccia è stata la moglie, mercoledì poco dopo le 18. Nonostante i soccorsi immediati prestati dal personale medico a bordo della nave, che hanno cercato di rianimarlo, per Dino Ranghetti non c’è stato nulla da fare. La notizia, come spiega uno dei tre figli, Marco, «ce l’ha comunicata nostra madre, con una chiamata da un telefono satellitare dalla nave. Poche parole per dire che il papà era morto. Sono rimasto sconvolto, e quando l’ho comunicato agli altri familiari c’è stato sgomento ed incredulità». Il figlio minore, Daniele, ricorda che i genitori erano spesso in viaggio in crociera. «L’ultima volta è stata il mese di maggio di quest’anno, appena potevano, compatibilmente con i vari impegni, si prendevano qualche giorno per salpare verso le più svariate mete. Tempo fa avevano anche portato i nipoti».

La passione per la musica