Malore in auto e poi lo schianto, l’addio a Filippo: il dolore di Rivolta per il giovane papà

Chiesa parrocchiale gremita, nella mattinata di sabato 11 giugno a Rivolta d’Adda, per l’ultimo saluto a Filippo Fontana, il 41enne morto lo scorso 23 maggio, colpito da un malore mentre stava percorrendo la via Bergamo a Fara d’Adda alla guida della sua auto, finita contro un palo in cemento dopo aver tamponato una Fiat Panda che lo precedeva . Le lungaggini burocratiche determinate dalla necessità di effettuare l’autopsia a Milano hanno reso possibile la celebrazione dei funerali, celebrati dal parroco di Rivolta don Dennis Feudatari, solo stamattina.