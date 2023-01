Malore mentre lavora, operaio di 59 anni muore nei campi

Un malore improvviso mentre stava lavorando in un campo a Vailate, nel Cremasco: se ne è andato così Agostino Ismaele Lodi, 59 anni, di origini trevigliesi ma residente a Lurano . Erano all’incirca le 14,30 di ieri quando l’uomo, operaio edile che al momento si trovava a bordo di una ruspa, ha iniziato ad accusare un malessere. «Non sto bene» avrebbe detto Lodi al collega per poi allontanarsi dal cantiere di via Borghi Inferiori (nei pressi di fontana Valletta, a est di Vailate) per raggiungere il furgone e riposarsi. Non vedendolo più tornare, dopo un po’ l’operaio ha raggiunto il mezzo per sincerarsi delle condizioni del 59enne e ha fatto la tragica scoperta. Ha trovato Lodi riverso per terra, ormai privo di vita.