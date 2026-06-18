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Cronaca / Pianura Giovedì 18 Giugno 2026

Malore mentre passeggia a Osio Sopra, 74enne perde la vita

LA TRAGEDIA. Erano da poco passate le 9: l’uomo, residente in paese, si è sentito male all’altezza di via Borgo Antica Fornace.

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Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente

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Malore mentre passeggia a Osio Sopra, 74enne perde la vita

Osio Sotto

Dolore a Osio Sopra, dove un 74enne residente in paese ha perso la vita a causa di un malore. Erano da poco passate le 9 di giovedì 18 giugno quando l’uomo, che stava camminando all’altezza di via Borgo Antica Fornace, si è sentito male.

Una donna, dal balcone di casa, si è accorta di quanto stava accadendo e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, oltre ai carabinieri. Il personale sanitario ha tentate lunghe manovre di rianimazione, ma il 74enne non ha più ripreso conoscenza.

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