Malore mentre va a trovare la moglie: addio a Tonietto

Stava andando in bicicletta a trovare la moglie alla casa di riposo quando è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. È morto così giovedì mattina, a Brignano, Antonio Colpani, 88 anni. Per il suo impegno nel sociale, era figura molto nota in paese dove abitava in via Borgoratto. Tante le persone che ieri si sono recate alla sua camera ardente per portare le condoglianze ai due figli Maurizio e Giusi. Per un vita operaio, dopo aver subito un infortunio sul lavoro Colpani (da tutti noto in paese come «Tonietto») aveva deciso di entrare nell’Anmil Bergamo di cui era diventato membro del consiglio direttivo; era stato un avisino, per decenni membro del coro parrocchiale, custode della palestra comunale e vicepresidente della casa di riposo Aresi dove, da circa tre mesi, si trova ricoverata la moglie Luigina. Aveva ricoperto per 14 anni questa carica a partire dall’inizio del 2000: «La rsa era un po’ la sua seconda casa – ricordano i figli –, aveva molto a cuore la cura e il rispetto per il paziente».