Maltratta la convivente e il figlio, scatta il divieto di avvicinamento

Secondo quanto ricostruito dai militari, erano circa due anni il 51enne italiano, prevalentemente in stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche, metteva in atto violenze psicologiche, in particolare continue minacce e offese, nei confronti della donna, un’italiana di 52 anni e del loro figlio 23enne, ma il tutto sarebbe culminato nell’ultimo mese con una vera e propria escalation della violenza psicologica ai danni della compagna e del figlio.