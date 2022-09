Mare forza 4, ma Federica vince la sfida dello stretto di Messina

Mare forza 4, traghetti e navi cargo che passavano, correnti favorevoli da seguire per non cedere. Nonostante queste difficoltà Federica Barbieri, 42 anni di Boltiere, nuotatrice agonistica dell’ Argo team di Osio Sotto, è riuscita a raggiungere l’obiettivo: attraversare a nuoto lo stretto di Messina. Lo ha fatto partecipando lo scorso fine settimana a una traversata non competitiva insieme ad altre 28 persone, nuotatrici e nuotatori fra i 16 e 69 anni . Il tratto di mare che separa la Sicilia dalla Calabria ha una lunghezza di 3,5 chilometri, distanza che Federica copre normalmente in circa 50-55 minuti.