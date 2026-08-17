Martinengo, mentre scarica la gru si stacca un pezzo: colpito un operaio, è grave

Incidente sul lavoro in un deposito edile di Martinengo nella zona di via Pinetti . Dalle prime informazioni raccolte, un giovane uomo di 40 anni è stato colpito da un pezzo di una gru che si è staccato improvvisamente.

Anche un’auto medica a Martinengo

(Foto di Cesni)

Intorno alle 10,40 di lunedì 17 agosto un operaio stava operando su un container in cui era presente una gru smontata. Il lavoro, prevede lo sfilare dal retro del container i vari pezzi del macchinario edile. Per cause ancora in fase di accertamento un pezzo si è staccato, colpendo l’operaio, che si trovava con altri tre colleghi, direttamente al petto e al ventre.