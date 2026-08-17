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Cronaca / Pianura Lunedì 17 Agosto 2026

Martinengo, mentre scarica la gru si stacca un pezzo: colpito un operaio, è grave

SUL LAVORO. L’incidente è avvenuto lunedì 17 agosto in un deposito edile di via Pinetti. L’uomo, residente a Filago, è stato soccorso anche con l’elisoccorso e trasferito d’urgenza al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.

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Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore

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Martinengo, mentre scarica la gru si stacca un pezzo: colpito un operaio, è grave
Vigili del fuoco in azione a Martinengo
(Foto di Cesni)

Martinengo

Incidente sul lavoro in un deposito edile di Martinengo nella zona di via Pinetti. Dalle prime informazioni raccolte, un giovane uomo di 40 anni è stato colpito da un pezzo di una gru che si è staccato improvvisamente.

Martinengo, mentre scarica la gru si stacca un pezzo: colpito un operaio, è grave
Anche un’auto medica a Martinengo
(Foto di Cesni)

Intorno alle 10,40 di lunedì 17 agosto un operaio stava operando su un container in cui era presente una gru smontata. Il lavoro, prevede lo sfilare dal retro del container i vari pezzi del macchinario edile. Per cause ancora in fase di accertamento un pezzo si è staccato, colpendo l’operaio, che si trovava con altri tre colleghi, direttamente al petto e al ventre.

Il 40enne è stato subito soccorso dagli altri operai: sul posto l’ambulanza, l’auto medica e l’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco, all’Ats insieme alla polizia locale di Martinengo. L’operaio, di Filago, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo: le sue condizioni sono gravi.

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Lavoro
Diego Defendini
Ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo