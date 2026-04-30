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Cronaca / Pianura Giovedì 30 Aprile 2026

Maxi controlli notturni dei Carabinieri: 141 persone identificate tra Martinengo, Cividate e Cortenuova

I CONTROLLI. Servizio straordinario con pattuglie ed elicottero: oltre 83mila controlli dal 2024, focus su prevenzione e contrasto a droga e bande giovanili.

Maxi controlli notturni dei Carabinieri: 141 persone identificate tra Martinengo, Cividate e Cortenuova
Maxi servizio notturno dei Carabinieri tra Martinengo, Cividate al Piano e Cortenuova nella serata di sabato 25 aprile

Maxi servizio notturno dei Carabinieri tra Martinengo, Cividate al Piano e Cortenuova nella serata di sabato 25 aprile, proseguito fino alle prime ore del 26 aprile. Il dispositivo, coordinato dalla Compagnia di Treviglio, ha impiegato numerose pattuglie e autoradio, con il supporto del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio per attività di osservazione aerea. I controlli hanno interessato centri storici, stazione ferroviaria, aree periferiche e luoghi di aggregazione ritenuti sensibili.Complessivamente sono state identificate 141 persone, tra cui diversi soggetti con precedenti. Le verifiche hanno riguardato anche esercizi pubblici e zone considerate a rischio per lo spaccio di stupefacenti. L’attività rientra nel piano straordinario di controllo del territorio avviato nel marzo 2024: da allora la Compagnia di Treviglio ha controllato oltre 83mila persone. L’azione punta soprattutto alla prevenzione dei reati e al contrasto dei fenomeni legati alle bande giovanili e alla droga. Analoghi servizi ad alto impatto saranno riproposti nelle prossime settimane.

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