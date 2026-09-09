Maxi incidente sulla Brebemi, un morto e 9 feriti: autostrada chiusa

Maxi incidente sull’autostrada Brebemi mercoledì 9 settembre verso le 7.40. Un 51enne milanese è morto e 9 feriti (cinque in codice verde e quattro in codice giallo).

L’autostrada A35 è stata chiusa al traffico nel tratto Romano-Bariano per permettere ai soccorsi di intervenire. Sul posto, infatti, sono giunti oltre all’elisoccorso, sei ambulanze e tre auto mediche.

Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato un tamponamento tra due furgoni e un’auto nel tratto tra Bariano e Romano di Lombardia in territorio di Fara Olivana con Sola in direzione Brescia. Nel momento dell’incidente era in corso un forte acquazzone.

Sul posto anche la polizia stradale di Chiari, i vigili del fuoco di Romano, oltre al personale della Brebemi. Chiuso il tratto di A35 verso Brescia.

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