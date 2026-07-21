Morto in moto a Rivolta d’Adda, Disposta l’autopsia
LE INDAGINI. La Procura di Cremona ha incaricato il medico legale. Lunedì 20 luglio la visita di sindaco e vice al personale di «Fara Rock».Lettura meno di un minuto.
Non sono ancora stati fissati i funerali di Osvaldo Anziutti, il fabbro di 59 anni, di Fara Gera d’Adda, morto domenica 19 luglio, poco prima di mezzogiorno, a Rivolta d’Adda, nello scontro tra la sua moto, uno scooterone, e una Fiat 500. La magistratura di Cremona ha infatti disposto l’autopsia, che dovrà chiarire le cause della morte, se il violento impatto con l’auto, oppure se la successiva caduta del cinquantanovenne in un vicino fossato, dove la corrente lo ha trascinato per alcune centinaia di metri.
Lunedì 20 luglio il sindaco Raffaele Assanelli e il vice sindaco Paolo Borellini hanno incontrato i responsabili di «Fara Rock» per portare le condoglianze dell’amministrazione comunale agli organizzatori della festa di cui Anziutti era una colonna portante, assieme a sua moglie e ai suoi figli, da vent’anni.
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