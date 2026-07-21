Morto in moto a Rivolta d’Adda, Disposta l’autopsia

Non sono ancora stati fissati i funerali di Osvaldo Anziutti, il fabbro di 59 anni, di Fara Gera d’Adda, morto domenica 19 luglio, poco prima di mezzogiorno, a Rivolta d’Adda, nello scontro tra la sua moto, uno scooterone, e una Fiat 500. La magistratura di Cremona ha infatti disposto l’autopsia, che dovrà chiarire le cause della morte, se il violento impatto con l’auto, oppure se la successiva caduta del cinquantanovenne in un vicino fossato, dove la corrente lo ha trascinato per alcune centinaia di metri.