Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Martedì 21 Luglio 2026

Morto in moto a Rivolta d’Adda, Disposta l’autopsia

LE INDAGINI. La Procura di Cremona ha incaricato il medico legale. Lunedì 20 luglio la visita di sindaco e vice al personale di «Fara Rock».

Lettura meno di un minuto.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Morto in moto a Rivolta d’Adda, Disposta l’autopsia
Osvaldo Anziutti

Non sono ancora stati fissati i funerali di Osvaldo Anziutti, il fabbro di 59 anni, di Fara Gera d’Adda, morto domenica 19 luglio, poco prima di mezzogiorno, a Rivolta d’Adda, nello scontro tra la sua moto, uno scooterone, e una Fiat 500. La magistratura di Cremona ha infatti disposto l’autopsia, che dovrà chiarire le cause della morte, se il violento impatto con l’auto, oppure se la successiva caduta del cinquantanovenne in un vicino fossato, dove la corrente lo ha trascinato per alcune centinaia di metri.

Leggi anche

Lunedì 20 luglio il sindaco Raffaele Assanelli e il vice sindaco Paolo Borellini hanno incontrato i responsabili di «Fara Rock» per portare le condoglianze dell’amministrazione comunale agli organizzatori della festa di cui Anziutti era una colonna portante, assieme a sua moglie e ai suoi figli, da vent’anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fara Gera d'Adda
Disastri, Incidenti
Osvaldo Anziutti
Raffaele Assanelli
Paolo Borellini
Fara Rock