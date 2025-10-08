Nascosto in auto con un fucile. Tenta di scappare, arrestato 27enne a Romano

Nella mattinata di martedì 7 ottobre il personale della squadra mobile della Questura di Bergamo, nel corso di un’operazione di polizia giudiziaria, ha arrestato un 27enne marocchino senza fissa dimora, per porto d’arma alterata, ricettazione e resistenza e lesione a pubblico ufficiale.

Alla vista degli agenti, ha lasciato cadere l’oggetto, risultato poi essere un fucile semiautomatico calibro 12, con canna mozzata: un’alterazione questa che ne aumenta la pericolosità Poco prima delle 6 del mattino, i poliziotti, giunti a Romano per una perquisizione, hanno notato la presenza sospetta di un’autovettura. Alla vista della polizia, un uomo è immediatamente sceso dal veicolo dandosi alla fuga nel buio, facendo perdere le proprie tracce in un campo vicino.

Durante il controllo del veicolo, un agente ha notato una persona nascosta tra i sedili posteriori che ha subito tentato di scappare. Lo stesso teneva qualcosa di lungo nascosto sotto una coperta. Alla vista degli agenti, ha lasciato cadere l’oggetto, risultato poi essere un fucile semiautomatico calibro 12, con canna mozzata: un’alterazione questa che ne aumenta la pericolosità.

La fuga e l’aggressione

L’arma era provento di un furto avvenuto nel settembre dello scorso anno in un’abitazione della provincia di Monza e Brianza. Nel tentativo di fuga, l’uomo ha opposto una violenta resistenza: ha colpito un agente con spinte, calci e pugni. Solo grazie all’intervento di altri tre agenti è stato possibile bloccarlo e immobilizzarlo.