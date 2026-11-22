Il nome «Agorà d’inverno. Dove il Natale è di casa» non è stato scelto a caso. Gli otto Comuni partecipanti a questo progetto (Osio Sotto, Osio Sopra, Ciserano, Boltiere, Verdello, Verdellino, Levate, Lallio) hanno infatti voluto costruire un grande cartellone con circa 50 eventi che si svolgeranno da oggi al 31 dicembre, e intorno al quale tutte le loro comunità potranno riunirsi per celebrare il Natale. Cornice di tutti gli appuntamenti in programma saranno soprattutto gli spazi pubblici e in primis le piazze (in caso di maltempo è sempre prevista un’alternativa al coperto).

Osio Sotto capofila

Comune capofila della manifestazione è Osio Sotto: «Vogliamo far rimanere i nostri cittadini nei nostri territori – ha sostenuto il sindaco Corrado Quarti durante la conferenza stampa di presentazione –: non dovranno più andare fuori paese per trovare in occasione del Natale eventi di qualità». «Agorà d’inverno. Dove il Natale è di casa» è stato reso possibile grazie un contributo di 65mila euro della Regione ottenuto nell’ambito del Bando itinerari ed eventi in Lombardia 2026. «Risulta chiara la volontà dei Comuni – ha affermato il direttore generale dell’evento, Walter Spelgatti – di proporre ai propri cittadini una programmazione di qualità e con una forza comunicativa avvantaggiata dal lavoro in rete sul territorio». Filo conduttore di tutti gli appuntamenti saranno due rassegne speciali: «Babbo Natale in tour» e «Circo Natale».

Il «Circo Natale», con la direzione artistica di Lorenzo Baronchelli, sarà un festival dedicato al circo contemporaneo, al teatro di strada, alla clowneria e al teatro di figura. Si comincia domenica 22 novembre per le vie e le piazze del centro storico di Verdellino con «Loco-motiv», steam-punk-rock fantasy in clown style di Gambeinspalla Teatro. Si continua sabato 5 dicembre, alle 15 a Lallio, in piazza Vittorio Veneto, con «Circus Follies» di Jacopo&Luludì. Il giorno dopo, domenica 6 dicembre, ci si sposterà a Boltiere in piazza Marconi dove, alle 16 e alle 17, andrà in scena «AAA cercasi Renna» della Compagnia La Fabiola. Lo stesso giorno, sempre a Boltiere, alle 16,30 e alle 17,30, si potrà assistere allo spettacolo «Bicicletta delle bolle» della Compagnia Tarinii.

Martedì 8 dicembre, alle 15 e alle 16,15, il festival si posta a Ciserano in piazza Giovanni con «My hearth is on the table» di Pigreco Company. La vigilia di Santa Lucia sarà caratterizzata da questo appuntamento tanto atteso da ogni bergamasco: sabato 12 dicembre, alle 21,15, a Osio Sopra, in piazza Colombera, «Il Guardaroba di San Lucia» di e con Mariangela Martino farà vivere vestiti, giacche e capelli, cantando e danzando in un gioco di colori e coreografie. Domenica 13 dicembre, a Levate, il festival circense si sposta in piazza d’Aosta con un doppio appuntamento: alle 14,30 «L’incredibile magia delle palline di Natale» del noto «Teatro del cacao»; alle 14 e 15,15 la «Piccola orchestra a pedali per Natale» della Compagnia Palma-Boron. Gli ultimi appuntamenti saranno sabato 19, alle 15, al Palazzetto sportivo del campus scolastico a Osio Sotto, «Flambé Olimpique» di Roby CircusART e martedì, alle 16,30, a Verdello, in piazza monsignor Grassi, «Girasogno» di Teatroallosso.

La mongolfiera