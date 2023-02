Niko, da Cologno in Qatar per giudicare le migliori Harley al mondo

A soli 24 anni è già diventato un boss nella costruzione di moto customizzate rigorosamente della casa motociclistica Harley Davidson. Ed ora è stato invitato a fare da giudice a Doha, in Qatar, al contest mondiale «Qatar batabit show». Lui è Niko Colonna, giovane meccanico originario di Roma arrivato a Bergamo per studiare alla facoltà di ingegneria meccanica. La sua scelta è stata dettata dalla passione per i motori trasmessa dal padre che ha anche lui a Roma un’officina di Harley Davidson . Niko, però, non è tipo da rimanere con le mani in mano e la testa solo sui libri.